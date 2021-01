Frederico Silva ganhou e está a uma vitória do Open da Austrália

Em Doha, onde decorre a fase de qualificação para o `major` australiano, Frederico Silva, 182.º classificado do ranking mundial, superou um adversário teoricamente mais forte - Milojevic é o 138.º na hierarquia da ATP -, com os parciais de 2-6, 6-1 e 6-4, em duas horas e 12 minutos de jogo.

A segunda eliminatória corresponde às meias-finais do torneio de acesso ao quadro principal de Melbourne, pelo que Frederico Silva avança para um confronto decisivo contra o francês Gregoire Barrere, 110.º do ranking e primeiro pré-designado do `qualifying`.

Em causa, neste jogo agendado para quarta-feira, estará um dos 16 `bilhetes` para o quadro principal do Open australiano, que só se jogará em fevereiro.

Os portugueses João Sousa e Pedro Sousa têm entrada direta no quadro principal do torneio de Melbourne, que vai ser disputado entre 08 e 21 de fevereiro, com fortes restrições devido à pandemia de covid-19.