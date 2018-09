Partilhar o artigo Freitas e Apolónia únicos lusos nos `oitavos` no Europeu de ténis de mesa Imprimir o artigo Freitas e Apolónia únicos lusos nos `oitavos` no Europeu de ténis de mesa Enviar por email o artigo Freitas e Apolónia únicos lusos nos `oitavos` no Europeu de ténis de mesa Aumentar a fonte do artigo Freitas e Apolónia únicos lusos nos `oitavos` no Europeu de ténis de mesa Diminuir a fonte do artigo Freitas e Apolónia únicos lusos nos `oitavos` no Europeu de ténis de mesa Ouvir o artigo Freitas e Apolónia únicos lusos nos `oitavos` no Europeu de ténis de mesa

Tópicos:

Alicante, Alvaro Robles, Budapeste, Freitas, Fu Yu, Geraldo, Jonathan Groth, Liam Pitchford, Monteiro, Nina Mittelham Kristin Lang, Petrissa Solja, Stefen Fegerl,