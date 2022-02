Futsal. Portugal de novo campeão europeu

Respeito mútuo nas primeiras jogadas desta final. Bruno Coelho foi protagonista do primeiro lance de perigo. Portugal tentava aproveitar rapidamente o contra ataque para se aproximar da baliza russa.





Do lado contrário, Portugal sofria com os livres diretos do seu adversário. A meio do primeiro tempo surgiu o primeiro golo russo, por Sokolov. Jorge Braz pedia que os seus jogadores não jogassem com receio. Logo a seguir, novo golo da Rússia, o 2-0, por Andrei Afanasyev.





Portugal despertou e Zicki esteve perto do golo, mas Putilov protagonizou uma grande defesa. André Sousa fez o mesmo num remate de bola parada. Ainda antes do intervalo, também de uma bola parada, Portugal chegou ao 2-1, por Tomás Paçó e relançava esta final para o segundo tempo.



O poderio físico dos russos foi sendo um obstáculo à técnica portuguesa. Portugal começou a pressionar mais alto e teve em Zicki um remate cheio de intenção, mas que não deu golo. Mas foi André Coelho a celebrar o empate 2-2, em lance dividido com o guardião adversário. baliza nacional, André Sousa ia somando boas defesas e garantia alguma tranquilidade aos seus colegas.



E, a 8 minutos do fim, a festa aumentou com André Coelho a fazer o 3-2, a passe de Miguel Ângelo, o que colocava Portugal pela primeira vez na frente.







A seleção russa ainda dispôs de um remate frontal, mas a bola saiu por cima. Num outro remate a bola foi ao ferro da baliza de André Sousa, que fez uma defesa enorme a 15 segundos do final. Ainda houve tempo para Panny, com a baliza russa deserta, fazer o 4-2. Portugal garantia a revalidação do título europeu. A festa foi novamente portuguesa num Europeu.





A equipa das "quinas" já tinha triunfado na Eslovénia, em 2018, e agora junta a este bicampeonato europeu ao de estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.