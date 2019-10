Futsal. Selecionador quer começar a ganhar no apuramento para Ronda de Elite

"O futsal é muito fértil em surpresas e não podemos facilitar frente à Letónia", disse na antevisão ao jogo desta quinta-feira, pelas 21h00, no Multiusos de Viseu.



Jorge Braz lembrou que "são apenas seis vagas” para o Mundial, pelo que quer “iniciar o apuramento da melhor forma".



Campeão europeu em título, Portugal é agora um adversário "que motiva os adversários", considerou o técnico nacional, deixando uma garantia: "conseguimos algo muito bonito e o desafio é agora sustentar esse estatuto".



Portugal joga esta fase no Multiusos de Viseu, uma cidade que o selecionador nacional considera "gostar muito da modalidade", esperando espera "um grande apoio nos três jogos de Portugal".



Também Ricardinho, melhor marcador de sempre de Portugal, com 135 golos, não espera facilidades neste apuramento.



"A experiência diz-nos que é muito fácil sermos surpreendidos, e não vamos menosprezar nenhuma das equipas que vamos defrontar", disse, acrescentando que Portugal vai defrontar "uma Letónia que defende muito e bem", uma Alemanha "que tem um grande coração", enquanto "a República Checa é uma equipa forte e muito experiente, que certamente vai criar dificuldades".



O internacional português, seis vezes considerado o melhor do mundo, não esconde que, depois de concretizar o sonho de ser campeão europeu, tem outro, que é "ser campeão do mundo".



A estreia de Portugal no Grupo 8 de apuramento para a Ronda de Elite, com todos os jogos no Multiusos de Viseu, está agendada para esta quinta-feira, pelas 21:00, frente à Letónia. O segundo jogo será na sexta, dia 25 de outubro, à mesma hora, frente à Alemanha, e o terceiro, e último jogo desta fase, no domingo, dia 27, pelas 18:00.



Apuram-se para a Ronda de Elite, que se vai disputar entre 28 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020, as duas primeiras classificadas do grupo.



A fase final do Mundial de futsal será na Lituânia, entre 12 de setembro e 04 de outubro de 2020 e, além da seleção anfitriã, vão estar presentes mais seis seleções europeias, cinco da Ásia, três africanas, quatro da América do Norte e Central, quatro da América do Sul e uma da Oceânia.