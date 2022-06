Futsal. Sporting vence Benfica e fica a um triunfo do título

Depois de ter vencido em casa por 5-4, também após prolongamento, os "leões" triunfaram com golos de Tomás Paçó (29 minutos), Pany Varela (30) e Pauleta (31 e 45), com os encarnados a marcarem por Arthur (7), Tayebi (16) e Erick (37), na própria baliza.O Sporting pode sagrar-se campeão no sábado, caso vença em casa o Benfica, com um possível quarto jogo a estar marcado para segunda-feira, novamente na Luz.





No final do encontro os treinadores das duas equipas reagiram ao resultado da partida.





Pulpis (treinador do Benfica): “O Robinho está plenamente recuperado, ficou de fora por decisão tática. Vínhamos limitados pela questão do Jacaré e tentámos ter a equipa o mais equilibrada possível.



Na primeira parte, estivemos muito bem. Tivemos possibilidades de ampliar o marcador, mas não o fizemos. Na segunda parte, não entrámos bem, mas soubemos sofrer nos primeiros instantes. Depois, em dois minutos, sofremos três golos. A cada golo sofrido, voltam os ‘fantasmas’ de outros jogos. Estávamos com mais controlo, mas encaixámos três golos em três jogadas que nem eram perigosas.



Voltámos a reagir e, no início do prolongamento, tivemos três ocasiões de golo, que não conseguimos marcar. Com '5x4', fizemos cinco remates, que o Guitta travou. É difícil explicar.



Só posso dar os parabéns. Deram tudo na pista e lutaram com tudo, apesar das circunstâncias. Fizemos um bom jogo, claro que com alguns erros. Estou triste pelos adeptos, que estiveram incríveis. Os jogadores não mereciam e os adeptos também não.



Entrámos mal na segunda parte, mas os piores minutos já tinham passado. O golo de canto é um erro que não se pode ter, é um erro de concentração. Esse golo abriu a 'caixa dos fantasmas' e a cabeça começou a funcionar. Nesse momento, já estávamos a dominar o jogo. Ao encaixar esse golo voltaram os 'fantasmas' de muitos jogos deste ano. Temos um problema anímico que temos de resolver”.



Nuno Dias (treinador do Sporting): “Parece que precisamos que algo nos aconteça de errado para reagir. É um problema da nossa equipa. Temos tanta confiança de que vai correr bem e que, a qualquer momento, as coisas viram para o nosso lado que, por vezes, permitimos que aconteça algo de errado para reagir. É um aspeto que temos de melhorar.



Temos de estar mais focados desde o minuto zero. Felizmente, estamos a conseguir dar a volta, mas nem sempre isso vai ser possível. O adversário tem qualidade e obriga-nos a errar. São bons, defendem bem e nós cometemos erros em zonas que não devíamos. Aconteceram hoje e no primeiro jogo erros na nossa zona de construção e voltámos a pecar na finalização também.



A entrada na segunda parte foi muito boa. Percebemos o que tínhamos de alterar e ajustámos comportamentos, que originaram a reviravolta. Depois, claro que o Benfica voltou a crescer, pois é uma equipa forte e tem qualidade para nos fazer recuar para zonas onde não queremos estar. Conseguiu o empate e levar o jogo para prolongamento, onde, felizmente, voltámos para a frente.



Mesmo não defendendo bem o '5x4', por mérito do Benfica, que fez coisas diferentes e que não estávamos à espera, tivemos um Guitta fantástico na ponta final, que segurou a vitória. Falta um jogo para sermos campeões, ao Benfica faltam três”.