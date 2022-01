Futsal/Euro: Cazaquistão bate Finlândia, Itália volta a marcar passo

Apesar do resultado volumoso, os cazaques estiveram a perder por duas vezes em Groningen face aos finlandeses, estreantes em fases finais, e que se adiantaram no marcador por Hosio (13 minutos) e depois por Korpela, já no segundo tempo, aos 24.



Pelo meio, Orazov (18) empatou da primeira vez, e, quando Higuita fez o 2-2, aos 25, desbloqueou a equipa euro-asiática, que deu cor ao marcador por Knaub (29 e 34), Orazov (32) e Valiullin (40).



O Cazaquistão lidera agora a 'poule' face à inconsistência exibicional dos italianos, que voltaram a empatar, agora contra uma Eslovénia que soma também dois pontos.



Depois de Nicolodi adiantar os italianos, logo no primeiro minuto, o 'capitão' Alex Merlim, jogador do Sporting, fez autogolo aos 10 minutos, e Hozjan consumou a reviravolta, aos 29, antes de Merlim se redimir e resgatar um ponto para os transalpinos, aos 32.



Na derradeira jornada do grupo B, cazaques e italianos defrontam-se, na sexta-feira, com a Eslovénia a defrontar a Finlândia à espreita de poder ser a 'surpresa' do grupo e ser um dos dois primeiros, e assim apurar-se para os quartos de final.



Na terça-feira jogam-se as duas partidas referentes à 'poule' C, opondo as duas equipas que venceram na primeira jornada, Croácia e Rússia, e as duas derrotadas, Polónia e Eslováquia.