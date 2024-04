Garbiñe Muguruza anuncia final da carreira

“Tomei a decisão pouco a pouco. Cada dia que passava, sentia-me melhor e sem saudades do circuito”, afirmou Muguruza, em conferência de imprensa, à margem dos Prémios Laureus, que serão entregues na segunda-feira, em Madrid, e dos quais é embaixadora.



Na sua carreira, a espanhola alcançou o topo da hierarquia em setembro de 2017 e conquistou 10 títulos, com destaque para os dois do Grand Slam, em Roland Garros (2016) e Wimbledon (2017), e para o triunfo nas WTA Finals (2021).



Muguruza já não competia desde o desaire com a checa Linda Noskova, por 6-1 e 6-4, na primeira ronda de Lyon, em França, em 30 de janeiro de 2023, e logrou o seu último triunfo em 21 de setembro de 2022, face à grega Despina Papamichail (6-4 e 6-2), nos ‘oitavos’ do torneio de Tóquio.



“Chegou ao momento de despedir-me. Foi uma carreira longa, muito boa e repleta de grandes momentos, mas chegou a hora de um novo capítulo, uma nova era. Tenho 30 anos e sinto-me jovem”, afirmou a espanhola.



Muguruza disse ainda querer “recuperar o tempo perdido e fazer coisas comuns”, afirmando ainda que nos seus planos está “formar uma família, casar-se e ter um cão”.