Gastão Elias eliminado nos quartos de final do torneio de Lyon

Lusa 25 Mai, 2017, 15:53 | Outras Modalidades

Perante o número seis mundial, Gastão Elias, 125.º da hierarquia, foi derrotado por 6-4 e 6-3, em uma hora e 33 minutos.



Apesar da diferença de 119 lugares no 'ranking' mundial, Gastão Elias até equilibrou o encontro e apenas cedeu por duas vezes o seu serviço, no 10.º e último jogo do primeiro 'set' e no quarto do segundo parcial, desperdiçando as três oportunidades que teve para quebrar o serviço do canadiano, que teve nove 'break points'.



Gastão Elias não chegava aos quartos de final de um torneio do circuito ATP desde outubro de 2016, em Estocolmo, quando foi eliminado pelo norte-americano Jack Sock.



Nas meias-finais, Milos Raonic vai defrontar o vencedor do encontro entre o checo Thomas Berdych, terceiro cabeça de série, e o francês Gilles Simon, quinto.