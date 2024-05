Gerson Baldé vence salto em comprimento em meeting em Itália

Gerson Baldé foi hoje o português em destaque no 'meeting' de atletismo de Asti, em Itália, triunfando no concurso do salto em comprimento, com 7,83 metros.

A marca, conseguida com um vento favorável de 0,1 metros por segundo, deixou a 14 centímetros de distância o italiano Kareem Hatem Mersal (7,69).



Baldé já tem mínimos para competir nos Campeonatos da Europa de atletismo, em junho, e está em lugar de apurado por ranking para os Jogos Olímpicos.



Também em Asti, Cátia Azevedo foi quarta classificada nos 400 metros, com a marca de 53,09 segundos, a mesma classificação obtida por André Prazeres nos 100 metros, em que registou 10,50 segundos (v: -0,1).



Pedro Buaró, já qualificado para os Europeus e Jogos Olímpicos no salto com vara, não conseguiu marcar.



Entretanto, na Estónia, em Johvi, Tsanko Arnaudov classificou-se em terceiro, com 19,86 metros.