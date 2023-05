Giro: João Almeida cai para terceiro da geral após 18.ª etapa ganha por Filippo Zana

Zana, de 24 anos, cumpriu os 161 quilómetros entre Oderzo e Val di Zoldo em 161 quilómetros, batendo o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) num sprint a dois, com outro gaulês, Warren Barguil (Arkéa Samsic), a cortar a meta no terceiro lugar, a 50 segundos.



Nas contas da geral, João Almeida, também líder da juventude e hoje nono na etapa, caiu para o terceiro posto da geral, a 39 segundos da camisola rosa, por troca com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que subiu a segundo e segue a 29 do líder, o britânico Geraint Thomas (INEOS).



Na sexta-feira, continua a toada de alta montanha com a 19.ª tirada, que liga Longarone a Tre Cime di Lavaredo em 183 quilómetros que incluem mais de 5.400 metros de desnível acumulado positivo.