Giro. Jonathan Milan vence 11.ª etapa ao sprint e Pogacar mantém a liderança

No final do percurso de 207 quilómetros, que teve partida em Foiano di Val Fortore, Milan, que somou a segunda vitória no Giro deste ano, venceu em 04:23.18 horas, o mesmo tempo do belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e do australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, Pogacar tem 02.40 minutos de avanço sobre o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) e 02.56 sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS).



Na quinta-feira, corre-se a 12.ª etapa, entre Martinsicuro e Fano, num total de 193 quilómetros.