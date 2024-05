Giro: Jonathan Milan vence quarta etapa ao sprint, Tadej Pogacar continua líder

O ciclista italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) venceu ao sprint a quarta etapa da Volta a Itália, à frente do australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a seguir líder da geral individual.

Milan, de 23 anos, cumpriu os 190 quilómetros entre Acqui Terme e Andora, em 4:16.03 horas, batendo Groves por poucos centímetros, e deixando o alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) no terceiro lugar.



Pogacar, entretanto, viveu uma jornada tranquila quanto à sua liderança da geral, mantendo a camisola rosa com 46 segundos de vantagem para o britânico Geraint Thomas (INEOS), segundo, e 47 para o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), terceiro.



Na quarta-feira, a quinta etapa liga Génova a Lucca em 178 quilómetros, com duas contagens de montanha no traçado, uma de terceira e outra de quarta categoria.