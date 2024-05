Giro. Pogacar é o favorito número um

Depois de se ter focado quase exclusivamente nos últimos anos à Volta a França, com dois triunfos (2020 e 2021) e dois segundos lugares (2022 e 2023) nas últimas quatro temporadas, "Pogi" pôs este ano o objetivo mais alto e apontou à "dobradinha" Giro-Tour, algo que ninguém consegue desde o italiano Marco Pantani em 1998.



Com o português Rui Oliveira como um dos seus "escudeiros", o esloveno, de apenas 25 anos e que tem um terceiro lugar na Vuelta de 2019, na outra grande Volta em que participou, vai fazer a sua estreia na ‘"corsa rosa", que, com muita montanha e dois contrarrelógios, parece ser feito à sua medida.



Em 10 dias de competição esta temporada, Pogacar tem sete triunfos, entre os quais as clássicas Strade Bianche e Liège-Bastogne-Liège, e a vitória final na Volta à Catalunha, além de um terceiro lugar na Milão-Sanremo.



A forma categórica como o esloveno venceu algumas provas – na Strade Bianche andou mais de 80 quilómetros em solitário – deve chegar para amedrontar os adversários, num lote em que o veterano britânico Geraint Thomas (INEOS) aparece novamente como candidato.



A 107.ª etapa da Volta a Itália começa no sábado, na região de Piemonte, e termina a 26 de maio, em Roma, onde será coroado o sucessor de Roglic, vencedor em 2023, ano em que o português João Almeida (UAE Emirates) foi terceiro.