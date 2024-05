Giro: Pogacar furou e caiu, mas venceu segunda etapa e sobe à liderança

Após os 161 quilómetros da etapa, que partiu de San Francesco al Campo, Pogacar venceu em 3:54.20 horas, menos 27 segundos do que o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) e do que o britânico Geraint Thomas (INEOS), segundo e terceiro, respetivamente.Na geral, Pogacar, que passou a somar vitórias em etapas nas três grandes voltas, tem 45 segundos de avanço sobre Thomas e sobre Martínez, segundo e terceiro, respetivamente.

Na segunda-feira, os ciclistas vão cumprir 166 quilómetros, entre Novara e Fossano, na primeira hipótese para os sprinters.