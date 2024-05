Giro: Pogacar vence crono da sétima etapa e reforça liderança da geral

O camisola rosa cumpriu os 40,6 quilómetros do exercício individual contra o cronómetro entre Foligno e Perugia em 51.44 minutos, retirando 17 segundos ao tempo do ciclista italiano, que foi segundo. Outro corredor da INEOS, o norte-americano Magnus Sheffield, foi terceiro, a 49.



Pogacar reforçou, assim, a liderança da geral, em que o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) subiu a segundo, já a 02.36 minutos, por troca com o britânico Geraint Thomas (INEOS), agora terceiro, a 02.46.



No sábado, a oitava etapa percorre 152 quilómetros entre Spoleto e Prati di Tivo, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.