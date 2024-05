Giro. Tadej Pogacar soma quinta vitória à 16.ª etapa e é mais líder

Pogacar, que já tinha triunfado na segunda, sétima, oitava e 15.ª etapas, cumpriu hoje os 118,7 quilómetros entre Laas e o Monte Pana, em tirada encurtada devido ao mau tempo, em 2:49.47 horas, sendo 16 segundos mais rápido do que o italiano Giulio Pelizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), segundo, e que o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), terceiro.



Nas contas da geral, o esloveno de 25 anos, que foi campeão da Volta a França em 2020 e 2021 e está a estrear-se no Giro, é ainda mais líder, agora secundado por Daniel Martínez, a 7.18 minutos, depois de o britânico Geraint Thomas (INEOS), agora terceiro a 7.40, ter perdido tempo.



Na terça-feira, a 17.ª de 21 etapas liga Selva di Valgardena ao Passo Brocon, com novo dia de alta montanha e chegada em alto ao cabo de 159 quilómetros.