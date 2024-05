Giro: Tim Merlier vence 18.ª etapa ao sprint, Tadej Pogacar continua com a "maglia" rosa

Merlier, que já tinha vencido a terceira etapa, ‘bisou’ ao concluir os 178 quilómetros entre Fiera di Primiero e Pádua em 3:45.44 horas, batendo sobre a meta o líder da classificação dos pontos, o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), segundo, e o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), terceiro.



As contas dos primeiros lugares da geral seguem inalteradas e Pogacar mantém os 7.42 minutos de vantagem sobre o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), segundo, com o britânico Geraint Thomas (INEOS) em terceiro, a 8.04.



Na sexta-feira, a 19.ª e antepenúltima etapa liga Mortegliano a Sappada em 157 quilómetros, com três contagens de montanha, duas de segunda categoria e outra de terceira, no percurso.