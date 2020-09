Golfe. Johnston lidera e Tomás Bessa é o melhor português

O britânico, de 27 anos, concluiu a ronda inaugural ao traçado algarvio (Par 71) sem cometer qualquer erro e entregou um cartão com 61 pancadas, graças a dez `birdies`, nos buracos 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16 e 17, para registar uma dezena de `shots` abaixo do Par.

Liam Johnston comanda o torneio português do European Tour, a decorrer à porta fechada, com uma vantagem mínima sobre o francês Julien Guerrier, dono de uma exibição igualmente isenta de `bogeys` e com 62 pancadas.

Entre os nove portugueses que estão a disputar a prova, dotada de um milhão de euros em prémios monetários, Tomás Bessa é o mais bem classificado entre os 132 jogadores do `field`, ao estrear-se com uma volta de 68 `shots`, três abaixo do Par.