Golfe: Sete portugueses passam o cut no 56.º Open de Portugal

RTP Comentários 12 Mai, 2018, 00:21 | Outras Modalidades

É um recorde nacional em torneios do Challenge Tour e até mesmo do European Tour, superando por um o anterior máximo (de seis) fixado no Madeira Islands Open BPI de 2013.



Filipe Lima, João Carlota e Pedro Figueiredo, empatados no 9.º lugar, com 2 pancadas abaixo do Par; Tiago Cruz e Vítor Lopes, empatados em 20.º, com -1; Ricardo Santos e Tomás Silva, empatados em 56.º com +2, exatamente o limite do cut.



Entre 156 participantes, apuraram-se para o fim de semana 69 jogadores, e entre os eliminados constam Tomás Melo Gouveia em 76.º (+4), Pedro Lencart em 89º (+5), Miguel Gaspar em 109.º (+7), Tomás Bessa em 128.º (+9), João Ramos em 137.º (+10) e Tiago Rodrigues em 149.º (+13).



O único torneio português do Challenge Tour continua a ser liderado pelo espanhol de 23 anos, Adri Arnaus, agora com 6 pancadas abaixo do Par, depois de voltas de 67 e 71, dispondo de 1 pancada de vantagem sobre o irlandês Gary Hurley, o suíço Joel Girrbach e o australiano de origem grega Dimitrios Papadatos.



A história do dia foi protagonizada por Filipe Lima, que recuperou do 68.º posto para o 9.º e se ontem estava fora do cut provisório, depois de uma primeira volta em 74 pancadas, 2 acima do Par, encontra-se agora na luta pelo título, a 4 da liderança.



Tudo graças a uma volta de 68 pancadas, 2 acima do Par o terceiro melhor resultado do dia, só superado pelas 66 de Papadatos e pelas 65 (-7) do inglês Jack Singh Brar, que galgou 99 posições para a 8.ª (-3).



«Hoje não falhei os putts pequeninos como ontem, mas ainda falhei muitos putts, só meti um de 3 metros ou mais. O meu jogo comprido está muito bom, quase posso dizer que nunca joguei assim e por isso tenho boas expectativas para o fim de semana», disse o campeão nacional.



Foi a quinta vez e a terceira seguida que Filipe Lima passou o cut no Open de Portugal, ficando a apenas um do recorde de seis de Daniel Silva.