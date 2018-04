Golfe:Óbidos International Open temporal não trava espanhol David Borda

RTP Comentários 10 Abr, 2018, 21:44 / atualizado em 10 Abr, 2018, 21:45 | Outras Modalidades

Só 55 dos 120 jogadores conseguiram fechar o segundo dia com os 36 buracos cumpridos e três participantes optaram mesmo por desistir por não terem vontade de enfrentar o temporal, entre os quais o espanhol Miguel Angel Jiménez, filho e homónimo do famoso ex-campeão do Open de Portugal.



«Foi um dia muito comprido. Jogámos os quatro primeiros buracos em condições muito duras de água e de vento, mas eu consegui fazer 2 birdies apesar da situação (nos buracos 10 e 11, os seus dois primeiros), o que foi incrível. Soltei-me, continuei a jogar bem, a “patar” bem, e o resultado de 69 pancadas, 3 abaixo do Par, é muito bom nestas condições», disse David Borda, que totaliza 5 pancadas abaixo do Par, depois das 70 (-2) de ontem.





David Borda, é o 5.º classificado na Ordem de Mérito do Alps tour depois de dois top-10 nos torneios anteriores no Egito, está em boa forma e no Guardian Bom Sucesso Golf dispõe de 2 pancadas de vantagem sobre três jogadores: o holandês Lars van Meijel (73+68), o francês Guillaume Cambis (70+71) e o italiano Michele Ortolani (71+70).



O português Rui Morris, que liderava ontem, mantém para já a classificação de 4 abaixo do Par que lhe dá o 2.º lugar provisório