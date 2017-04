Golfista Joana Sá Pereira foi a melhor portuguesa no Açores Ladies Open

Lusa 23 Abr, 2017, 20:37 | Outras Modalidades

Meghan Maclaren, que arrecadou 5.600 euros, conclui com um agregado de 214 pancadas (duas abaixo do par) as três voltas do torneio, que decorreu no Clube de Golfe da ilha Terceira, nos Açores.



Joana Sá Pereira terminou no grupo das jogadoras classificadas no sétimo posto, com um total de 218 pancadas (duas acima do par), tendo conseguido um prémio monetário a rondar os 1.100 euros.



"No início da semana o meu objetivo era fazer um 'top10' ou um 'top5'. Fazer um 'top7' não é nada mau. O vento de hoje tornou as coisas um pouquinho mais difíceis", disse a jogadora em declarações à assessoria de imprensa do torneio.



Susana Ribeiro, a bicampeã nacional de profissionais, concluiu no grupo das classificadas na 15.ª posição, com um agregado de 222 pancadas (seis acima do par).



"Dei o meu máximo, de uma forma geral fiquei contente com a minha prestação, mas foi pena hoje ter começado tão mal", afirmou a golfista.