Golfista Melo Gouveia segue em 39.º em torneio na República Checa

Com três 'birdies' e um 'bogey', Melo Gouveia está a seis pancadas do norte-americano Gavin Greed, que lidera esta prova do circuito europeu com 64, seis abaixo do par e menos uma do que o inglês Lee Slattery e o sul-africano Erik van Rooyen, segundos classificados 'ex-aequo'.



Pedro Figueiredo, o outro português em prova, ocupa a 156.ª e última posição, com 79 golpes, depois de ter completado o percurso com quatro 'bogeys' e um triplo-'bogey', o que o deixa a 15 pancadas do comandante.