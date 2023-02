Golfista Ricardo Santos passa `cut` nos Emirados Árabes Unidos

Ricardo Santos entregou no fim da segunda volta um cartão com 71 pancadas (uma abaixo do Par do campo), igualando o registo da véspera, fruto de cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) e quatro 'bogeys' (uma acima), apresentando um agregado de 142 golpes.



O golfista português, de 40 anos, terminou no grupo dos praticantes classificados em 57.º lugar, os últimos a fechar o lote de apurados ('cut') para os dois últimos dias de competição, de uma prova que é liderada pelo dinamarquês Rasmus Hojgaard, o escocês David Law e o polaco Adrian Meronk, todos com um total de 133 'shots'.



Pedro Figueiredo não conseguiu imitar o compatriota e foi afastado das duas voltas finais, ao reeditar as 76 pancadas do dia inaugural (quatro acima do Par do campo), após três 'birdies', cinco 'bogeys' e um duplo 'bogey' (duas ou mais acima do Par do buraco), terminando na 127.ª posição, com apenas três golfistas classificados atrás de si.