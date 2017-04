Golfista Tiger Woods foi operado às costas

Mário Aleixo - RTP 21 Abr, 2017, 07:57 / atualizado em 21 Abr, 2017, 08:57 | Outras Modalidades

O norte-americano Tiger Woods, vencedor de 14 torneios do "Grand Slam", anunciou que foi operado às costas pela quarta vez, e vai ficar afastado dos campos de golfe até outubro.



"A operação correu bem e estou convencido de que vou melhorar das dores e dos espasmos nas costas", lê-se no site oficial no jogador na internet.



Tiger Woods, de 41 anos, antigo número um mundial, não compete desde que abandonou o Open do Dubai a 3 de fevereiro, com queixas de espasmos.



A primeira operação foi realizada em 2014, pouco antes do Masters de Augusta, e as duas seguintes em 2015. Depois, o "tigre" esteve parado durante mais de um ano.