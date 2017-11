Halle-Gooik vence Nacional Zagreb e fecha Ronda de Elite atrás do Sporting

Lusa 25 Nov, 2017, 16:46 | Outras Modalidades

No pavilhão João Rocha, em Lisboa, Rafael Teixeira, aos 10 e 19 minutos, e Gréllo, aos 28, de penálti, marcaram para o conjunto belga, de nada valendo o tento de honra dos croatas, anotado por Juan Puertas, aos 39.



Com este resultado, o Halle-Gooik fechou a participação na Ronda de Elite com seis pontos, os mesmos do líder Sporting, que hoje defronta o Dina Moscovo, a partir das 17:00. Já o Nacional Zagreb encerra a prova no terceiro posto do grupo, com três pontos.



Os 'leões' já asseguraram o primeiro lugar do grupo B e consequente apuramento para 'final four' pela quinta vez, após os triunfos sobre Halle-Gooik e Nacional Zagreb.