Henrique Rocha nas "meias" do challenger de Múrcia

Rocha, 248.º do ranking mundial, afastou o experiente Albot, 155.º, por 6-2 e 6-2, em uma hora e 34 minutos.O jovem português, de 19 anos, estava apenas pela segunda vez nos quartos de final num torneio challenger, garantindo agora a sua primeira meia-final, depois de vencer o antigo top 40 mundial.Nas meias-finais, o português vai encontrar o espanhol Pablo Llamas Ruiz, 152.º da hierarquia mundial, ou o francês Richard Gasquet, atual 120.º e que já era profissional quando Henrique Rocha nasceu.Henrique Rocha ainda vai regressar aos courts de Múrcia hoje, para disputar as meias-finais de pares, ao lado do compatriota Francisco Cabral.Cabral, 54.º do ranking mundial de pares, e Rocha, 220.º da mesma hierarquia, vão defrontar os indianos Arjun Kadhe (120.º) e Jeevan Nedunchezhiyan (129.º).