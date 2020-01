Hóquei em Patins. FC Porto bate Noia e lidera Grupo B da Liga Europeia

Os espanhóis até entraram melhor na partida, impondo um jogo rápido, no entanto, foi o FC Porto que conseguiu chegar o golo logo aos cinco minutos, por Giulio Cocco, na recarga a um remate forte de Reinaldo Garcia defendido por Marti Zapater.



O Noia teve a oportunidade de igualar o encontro aos 10 minutos, mas Sergi Aragonés falhou um livre direto, com uma excelente defesa de Xavi Malián.



Ainda antes do intervalo, e numa altura em que os portistas já haviam assumido o comando do encontro, Poka aumentou a vantagem e a tranquilidade dos ‘dragões'. O portista rematou ao ângulo, não dando qualquer hipótese ao guardião da equipa espanhola.



Na segunda parte, o FC Porto sofreu mais, principalmente depois do golo do Noia, aos 41 minutos, por intermédio de Pol Manrubia.



E, na verdade, com a pressão, os espanhóis acabaram mesmo por conseguir o empate quatro minutos depois. Mas Rafa, a três minutos do final, recolocou o FC Porto na frente.



Os últimos segundos aqueceram bastante e o guarda-redes do Noia foi expulso por impedir Gonçalo Alves de acompanhar o contra-ataque iniciado pelos espanhóis. Na sequência dessa falta, o arbitro mostrou cartão azul ao guardião e assinalou uma grande penalidade que Gonçalo Alves não desperdiçou.