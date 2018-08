Hugo Silva ataca qualificação para o Europeu2019 de voleibol na máxima força

Lusa Comentários 14 Ago, 2018, 18:38 | Outras Modalidades

Os irmãos Alexandre e Marco Ferreira, ausentes do último jogo de preparação com a Letónia, por problemas físicos, regressam com naturalidade aos eleitos de Hugo Silva para a estreia no grupo D frente à Albânia, em Matosinhos, no arranque da qualificação.

Após o jogo com a Albânia, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, Portugal visita a Croácia no sábado (20:00, locais), acolhe a Áustria no dia 22 (20:00), na Grande Nave do Fórum Braga, e visita os austríacos no dia 25 (20:15 locais).

Os jogos em casa com os croatas e os albaneses estão agendados para janeiro de 2019, em local e hora a definir.

Os vencedores dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados qualificam-se para a fase final do Europeu de 2019.

Lista de 14 convocados: Caíque Silva e Valdir Sequeira (Fonte Bastardo), José Belo (Famalicense), Januário Silva (Sporting de Espinho), Filip Cveticanin (Benfica), João Simões, Lourenço Martins, José Pedro Monteiro e João Fidalgo (Sporting), Phelipe Martins (SV Schwaig, Alemanha), José Gomes (TSV Herrsching, Alemanha), Alexandre Ferreira (KB Insurance Stars, Coreia do Sul), Marco Ferreira (OK Saving Bank R&C, Coreia do Sul) e Miguel Tavares Rodrigues (Tourcoing VB, França).