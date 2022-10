Iga Swiatek critica calendário feminino e falha BJK Cup

Segundo Swiatek, que confessou estar "triste" por falhar o torneio em novembro, na Escócia, o calendário como está "não é bom para a saúde de ninguém e pode causar lesões", por quase sobrepor competições.



"Estou desapontada, porque as autoridades do mundo do ténis (no caso, a WTA e a ITF) não chegaram a um acordo básico pela organização do calendário, dando-nos só um dia para viajar de um lado ao outro do planeta, com uma mudança de fuso horário", escreveu, na rede social Instagram.



A BJK Cup, que é regida pela Federação Internacional de Ténis (ITF, na sigla inglesa), arranca apenas um dia depois da final das WTA Finals, marcadas para os Estados Unidos, entre 31 de outubro e 07 de novembro, e regidas pela WTA, responsável pelo circuito feminino.



Esta competição reúne as oito melhores tenistas da temporada e a líder da hierarquia, este ano campeã de Roland Garros e do US Open, tem presença garantida.