Iga Swiatek soma 28.ª vitória seguida e está na terceira ronda

Vencedora do `major` de terra batida parisiense em 2020, Swiatek somou a 28.ª vitória consecutiva no circuito feminino - 30.ª contando dois encontros na taça Billie Jean King -, ao vencer Riske, 43.ª do mundo, por 6-0 e 6-2, em 61 minutos.

Na terceira ronda, Swiatek vai defrontar a montenegrina Danka Kovinic, 95.ª da hierarquia, que está pela primeira vez nesta fase da prova parisiense.