Iga Swiatek vence torneio de Indian Wells

A atual número um do mundo voltou a vencer, como em 2022, quase pelos mesmos parciais (há dois anos foi 6-4 e 6-1), tendo desta vez poucas dificuldades em recuperar um título que lhe fugiu em 2023, quando foi semi-finalista, num encontro que durou apenas uma hora e nove minutos.



O 6-0 do segundo set mostra, de resto, a história unidirecional do encontro, com a grega a somar apenas dois pontos em jogos de serviço, com Swiatek a vencer o torneio sem perder um único parcial.



Para a polaca de 22 anos, é nova manifestação de força e domínio, depois de já ter vencido esta época outro WTA 1.000, o Open do Qatar, e chegar às meias-finais do seguinte, no Dubai, elevando a oito o total de vitórias em competições deste nível.



É o 19.º título da carreira no circuito profissional, em 23 finais, numa carreira que soma já quatro Grand Slam (três vitórias em Roland Garros e uma vez no US Open), à porta do Open de Miami.



Sakkari, por seu lado, perdeu a hipótese de vencer o segundo torneio WTA 1.000 da carreira, depois do Open de Guadalajara de 2023.