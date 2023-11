Iga Swiatek vence WTA Finals e lidera ranking mundial

Após um torneio de final de temporada quase perfeito em Cancun, Swiatek, que chegou ao México na segunda posição da hierarquia, derrotou Pegula, quinta do mundo, por 6-0 e 6-1, em apenas 59 minutos.A polaca conquistou o sexto torneio da temporada, segundo consecutivo, e o 17.º da carreira, terminando a época com uma série de 11 vitórias consecutivas.Num percurso em que eliminou vencedoras de três torneios do Grand Slam esta temporada - Aryna Sabalenka (Open da Austrália), Coco Gauff (US Open) e Marketa Vondrousova (Wimbledon) -, Swiatek não cedeu qualquer set e apenas perdeu 20 jogos de serviço, um recorde desde que as WTA Finals se jogam com uma fase de grupos.Aos 22 anos, Swiatek é a tenista mais jovem a conquistar as WTA Finals, desde que a checa Petra Kvitova venceu em 2011, e é a segunda polaca a vencer o torneio de fim de temporada, sucedendo a Agnieszka Radwanska (2015).Antes a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva conquistaram o torneio de pares, depois de derrotarem a norte-americana Nicole Melichar-Martinez e a australiana Ellen Perez, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 38 minutos.