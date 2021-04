Internacionais de Portugal de badminton com recorde de inscrições

A prova, a primeira a ser cancelada em 2020 devido à pandemia de covid-19, regressa ao Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, para aproveitar um cenário entre “escassez de competições internacionais” e o facto de a competição contar para o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.



A prova de singulares masculinos terá, entre 183 atletas, 16 elementos do "top 100" mundial, além de vários jogadores portugueses, e uma lista de 63 reservas.



São 14 as mulheres do "top 100", com uma única portuguesa no torneio de qualificação, Sónia Gonçalves, figurando também na lista de pares femininos, com a irmã Adriana.



Em comunicado, a Federação Portuguesa de Badminton diz ainda esperar “uma das mais espetaculares edições dos Internacionais de Portugal nos últimos anos”.