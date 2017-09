Irlandês Padraig Harrington defende título de campeão Portugal Masters

Lusa 21 Set, 2017, 11:32 / atualizado em 21 Set, 2017, 11:56 | Outras Modalidades

Harrington, vencedor da prova portuguesa do calendário do circuito europeu em 2016, terá a seu lado o inglês Andy Sullivan, que triunfou em 2012, e o belga Thomas Pieters.



Os primeiros portugueses a entrar em campo no Oceânico Victória, em Vilamoura, foram Filipe Lima e João Carlota.



Ricardo Melo Gouveia, o único português que no ano passado passou o 'cut' do torneio e que juntamente com Filipe Lima disputa o European Tour, iniciou a prova às 08:30, antes do trio formado por Padraig Harrington, Andy Sullivan e Thomas Pieters.



Hugo Santos e Tiago Cruz serão os últimos portugueses a iniciar a volta, com saída marcada para as 14:30, do 'tee' do um.



A 11.ª edição do Portugal Masters, que distribui prémios no valor de dois milhões de euros, vai ser disputada por 144 jogadores, entre os quais um número recorde de 13 portugueses.