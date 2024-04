Irmãs Jorge continuam a somar vitórias no Oeiras Open

Francisca Jorge, 190.ª colocada no ranking mundial, só jogou quarta-feira a primeira ronda do torneio de categoria 125 do circuito WTA e, frente à favorita russa Anastasia Zakharova (153.ª), precisou de três "sets", com os parciais de 3-6, 6-1 e 6-4, para assegurar a passagem à próxima fase.Após ceder o primeiro parcial, a jogadora vimaranense, de 23 anos, reagiu com três quebras de serviço no segundo "set" e empurrou para o último parcial a decisão do encontro, que só ficou resolvido no 10.º jogo, depois de três "breaks" para cada lado.”, explicou Francisca Jorge.Na segunda ronda, a minhota do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, que na última semana foi decisiva para a manutenção da seleção nacional no Grupo I da Billie Jean King Cup, vai medir forças com a mexicana Renata Zarazua (101.ª), sétima cabeça de série do torneio português.Enquanto a mais velha das irmãs Jorge precisou de duas horas e nove minutos para encerrar o desafio, Matilde Jorge, de 20 anos, alcançou o triunfo mais importante da carreira, ao afastar a britânica Harriet Dart, 88 do mundo, em apenas dois "sets" por 6-3 e 6-1.”, explicou a tenista de Guimarães, 556.ª classificada na hierarquia mundial.A estrear-se em torneios do circuito WTA, Matilde Jorge terá agora como adversária nos quartos de final outra jogadora do top 100, a dinamarquesa Clara Tauson (87.ª), de 21 anos e que já detém no palmarés dois títulos WTA.