Iúri Leitão foi 5.º na terceira etapa da Volta à Turquia

Giovanni Lonardi foi o segundo no perigoso final dos 147,4 quilómetros entre Fethiye a Marmaris, mas acabou promovido a vencedor, por desclassificação do primeiro a cortar a meta, o neerlandês Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), relegado por sprint perigoso.O também italiano Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) foi segundo e o alemão Max Kanter (Astana) terceiro, com Iúri Leitão a fazer uma grande recuperação para ser quinto, com as mesmas 03:24.57 horas do vencedor.Depois da tirada de hoje,Zanoncello é segundo, enquanto o anterior líder, o alemão Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck), desceu à terceira posição, com ambos a quatro segundos do ciclista da Polti Kometa.Esta quarta-feira, a quarta etapa liga Marmaris a Bodrum, no total de 137,9 quilómetros.