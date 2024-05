Iuri Leitão vence ao sprint segunda etapa do GP Beiras e Serra da Estrela

No final dos 151 quilómetros, entre Belmonte e o Sabugal, o campeão do mundo de omnium em pista venceu em 03:51.15 horas, o mesmo tempo do compatriota Luís Mendonça (Sabgal-Anicolor) e do espanhol Sergi Darder (Illes Baleares Arabay), segundo e terceiro, respetivamente.



Os lugares cimeiros mantiveram-se sem alterações, com Nych, que venceu a primeira etapa, a seguir na liderança, com 14 de avanço sobre o neerlandês Alex Molenaar (Illes Baleares Arabay) e 15 sobre o espanhol Jordi López (Kern Pharma).



Artem Nych manteve igualmente a liderança por pontos, Luís Fernandes (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) é, para já, o ‘rei’ na montanha, e Jorge Gutiérrez (Equipo Krn Pharma) é o melhor jovem, enquanto a Sabgal-Anicolor lidera por equipas.



A corrida termina no domingo, com uma ligação de 171 quilómetros entre Manteigas e a Covilhã, com uma passagem pela Torre, mas logo aos 22 quilómetros.