Iuri Leitão vence na etapa inaugural da Volta à Grécia

O vencedor da Volta à Grécia em 2023 gastou 06.43 minutos para cumprir os seis quilómetros do "crono", menos quatro segundos do que o australiano Aaron Gate (Burgos-BH) e oito do que o checo Jakub Otruba (ATT Investments).Iuri Leitão, campeão do mundo de omnium em pista, parte com a mesma vantagem para a segunda parte da tirada, marcada para a a tarde desta quarta-feira, entre Salónica e Paralia Katerinis, num percurso de 92,46 quilómetros, propício a uma chegada ao sprint.O outro português em prova, José Mendes (Victoria Sports), foi 85.º, a 52 segundos do compatriota.