Ivo Oliveira e Maria Martins vencem omnium do Troféu Internacional Artur Lopes

Ivo Oliveira concluiu o seu desempenho com 162 pontos, mais nove do que o compatriota Iúri Leitão, com 153, num pódio que contou ainda com o espanhol Erik Martorell, com 128 pontos.



A olímpica Maria Martins terminou a sua atuação com 126 pontos, com a concorrência apertada das espanholas Eukene Larrarte, com 119, e Eva Anguela, com 105.



Ainda no âmbito das disciplinas olímpicas, o polaco Mateusz Rudyk impôs-se em Keirin, acompanhado no pódio pelos italianos Stefano Moro e Stefano Minuto.



No sábado, Iúri Leitão tinha vencido a corrida por pontos e Madison, aqui com a companhia de João Matias, enquanto Daniela Santos foi a mais forte na corrida por pontos e Maria Martins no scratch.