Ivo Oliveira segue em segundo na Boucles de la Mayenne

Jeannière, de 25 anos, cumpriu os 167,5 quilómetros entre Renault-Saint-Berthevin e Ernée em 3:48.29 horas, num sprint em que bateu os compatriotas Paul Penhoët (Groupama-FDJ), segundo, e Axel Zingle (Cofidis), terceiro.



Ivo Oliveira, que na quinta-feira foi segundo no prólogo de abertura, chegou em 10.º, com o mesmo tempo do vencedor, e segue a um segundo do líder, o francês Benoît Cosnefroy (Decathlon-AG2R La Mondiale).



O ciclista de Vila Nova de Gaia, atual campeão nacional de fundo, acabou a corrida no quarto lugar em 2023.



No sábado, a segunda e penúltima etapa liga Le Ham a Villaines-la-Juhel em 208,8 quilómetros.