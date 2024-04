Jaime Faria nos "quartos" do Oeiras Open 125

Depois de ter conquistado a melhor vitória da carreira diante do brasileiro Thiago Monteiro, antigo número 61 do mundo e atual 113, o jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis eliminou na segunda ronda o jovem adversário, de 19 anos, pelos parciais de 6-2 e 6-3.



Jaime Faria, que ocupa o 255.º lugar no ranking ATP aos 20 anos, dominou o encontro disputado no centralito do Jamor, onde impôs de dois "breaks" no primeiro parcial e outros tantos no segundo, para assegurar o triunfo ao fim de uma hora e 23 minutos.



“Estou feliz por uma ter conseguido uma vitória convincente. Acho que foi tudo perfeito. Preparei o encontro da melhor maneira e consegui executar muito bem. Estou muito feliz. Já conhecia o Tseng de alguns treinos, portanto sabia que ele é um jogador que joga bem à altura da cintura, mexe-se muito bem, sabia que tinha de variar um bocadinho os ritmos, servir bem, focar-me nos inícios de jogada, tentei pressionar a esquerda dele e ser agressivo com a direita sempre que tinha a bola”, explicou o lisboeta.



Apurado pela terceira vez para uns quartos de final de um torneio challenger, Jaime Faria, que esta temporada já conquistou quatro títulos ITF e estreou-se em quadros principais do circuito ATP no Estoril Open, vai agora defrontar Villius Gaubas (345.º), de 19 anos, naquele que será o segundo duelo com o lituano, após a final do Faro Open.