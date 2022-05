Joana Castelão foi 7.ª no Grande Prémio de Granada de tiro

A portuguesa fechou no sétimo posto a luta pelo "shoot off" pela medalha de ouro, após somar 574 pontos, o quarto melhor registo, durante a qualificação.Joana Castelão voltará a competir na prova em pistola a 25 metros, além de fazer parte da equipa mista dos 10 metros.Este foi o melhor resultado da participação portuguesa na prova, após o 18.º posto de José Marracho em pistola a 10 metros, em que Tiago Carapinha foi 22.º e Ana Rodrigues 29.ª.Em carabina a 10 metros, Sara Antunes foi 22.ª, com Sofia Santos em 41.º, com a prova masculina a render um 34.º posto para Nuno Esteves, o 35.º para Pedro Afonso e o 36.º para Marcelo Cazassa.