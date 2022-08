João Matias vence segunda etapa da Volta

João Matias esteve ausente em 2021 da prova rainha do Ciclismo nacional e regressou este ano com muita ambição.





Após 24 anos de ausência, Espanha voltou ao traçado da Volta, com a Plaza de la Libertad, de Badajoz, a acolher a segunda tirada, que seguiu para Campo Maior, Portalegre e Castelo Branco.





No final dos 181,5 quilómetros, Matias venceu em 4:42.21 horas, o mesmo tempo do norte-americano Scott McGill (Wildlife Generation Pro Cycling) e do uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, Rafael Reis mantém a liderança, à frente de Mauricio Moreira e do britânico Oliver Rees (Trinity Racing).



Este domingo, é dia de um forte teste para os que ambicionam uma vitória na prova, pois a etapa visa a chegada à Torre (Covilhã), na Serra da Estrela, com a meta a coincidir com uma contagem de categoria especial, 159 quilómetros após a partida da Sertã.