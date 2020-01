João Sousa de regresso

O vimaranense, 58.º colocado no ‘ranking' ATP, já disputou a terceira ronda em Melbourne Park, onde vai decorrer o evento, entre 20 de janeiro e 02 de fevereiro, por três vezes, sendo que, em 2019, só foi travado pelo japonês Kei Nishikori, depois de ter eliminado o argentino Guido Pella e o alemão Philipp Kohlschreiber.



Este ano, contudo, João Sousa, de 30 anos, apresenta-se no primeiro torneio do Grand Slam em fase de recuperação das lesões sofridas nos últimos meses e após a derrota na estreia no ATP 250 de Auckland, onde cedeu diante o canadiano Vasek Pospisil, número 146 da hierarquia mundial.



Depois de uma fratura de esforço no pé esquerdo que o obrigou, em outubro, a fechar precocemente a temporada passada, João Sousa contraiu uma entorse no mesmo pé em vésperas de partir para a Nova Zelândia, onde viria dar início à época.



Apesar de estar melhor da mazela, segundo o treinador Frederico Marques, o minhoto ainda estará à procura do seu melhor ritmo e terá como primeiro teste, em Melbourne, o argentino Federico Delbonis, de 29 anos, que só não se ficou pela estreia, em 2016.



Em caso de vitória frente ao esquerdino e 73.º classificado do ‘ranking’ ATP, João Sousa deverá medir forças com o espanhol Rafael Nadal, que levou a melhor no último encontro entre ambos, na quarta ronda de Wimbledon, em 2019.



Naquele que foi o terceiro confronto direto com o número um mundial, o vimaranense voltou a não conseguir a sua primeira vitória, mas na Austrália, caso seja capaz de superar Nadal, poderá repetir a terceira eliminatória e frente a um ‘qualifier’ ou ante o amigo espanhol Pablo Carreño Busta (30.º ATP).