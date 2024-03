João Sousa nos quartos de final do challenger de Girona

No penúltimo torneio da sua carreira, antes da despedida no Estoril Open na próxima semana, o vimaranense, atualmente 278.º do ranking ATP, bateu o espanhol, 239.º, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 41 minutos.



Na próxima ronda, Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre o compatriota Gastão Elias, vice-campeão em Girona em 2023 e 313.º do mundo, e o espanhol Nikolas Sanchéz Izquierdo, 285.º.



Aos 34 anos, e depois de várias lesões o terem afetado nos últimos anos, o vimaranense anunciou que ia retirar-se dos ‘courts’ no Estoril Open, que se disputa na próxima semana.



O melhor tenista português de sempre vai despedir-se como único luso a conquistar títulos de singulares no circuito ATP, entre os quais o do único torneio do principal circuito disputado em Portugal (2018).



Também em Girona, Francisco Cabral, com o britânico Henry Patten, defronta os espanhóis Daniel Rincón e Oriol Roca Batalla, nos quartos de final de pares.