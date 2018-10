Jogos Olímpicos da Juventude de 2022 vão realizar-se em Dacar

Lusa Comentários 08 Out, 2018, 18:49 / atualizado em 08 Out, 2018, 18:52 | Outras Modalidades

O projeto senegalês, que havia sido proposto pela comissão executiva do COI em setembro, venceu as candidaturas do Botsuana, Nigéria e Tunísia e será o primeiro evento olímpico a realizar-se em África.



O presidente do Senegal, Macky Sall, relevou que o projeto envolve a construção de um estádio olímpico com capacidade para 50.000 espetadores.



"Estamos honrados. Esta decisão não tem precedentes na história dos Jogos Olímpicos", afirmou o governante.



O COI refere que o início destes quartos Jogos vai ter lugar entre os meses de maio ou junho para "reduzir a possibilidade de desastres tropicais".



Na terceira edição dos Jogos olímpicos da Juventude, que decorre em Buenos Aires até 18 de outubro, Portugal conquistou hoje a primeira medalha, de prata, na prova de triatlo, por intermédio de Alexandre Montez.