José Madeira regressa à seleção de râguebi após falhar primeiros jogos por lesão

O regresso do jogador formado no Belenenses, que alinha no Grenoble, da Pro D2 francesa, é a principal novidade na lista de 36 jogadores chamados pela equipa técnica liderada pelo consultor da World Rugby Daniel Hourcade, na qual continuam ausentes os pontas Rodrigo Marta e Raffaele Storti (lesionado).

De volta estão também o pilar Diogo Hasse Ferreira, o terceira linha Boaventura de Almeida, o centro Pedro Bettencourt e o defesa Simão Bento, ausentes no triunfo de Portugal na Roménia, na terceira jornada da fase de grupos, que valeu o apuramento para as meias-finais.

Assim, para a primeira linha foram chamados os pilares Abel da Cunha (Albi, Fra), André Arrojado (Técnico), António Machado Santos (Belenenses), António Prim (Direito), Diogo Hasse Ferreira (Dax, Fra), Manuel Worm (Belenenses) e os talonadores Luka Begic (Chambéry, Fra), Pedro Vicente (Agronomia) e Jayson Rodrigues (Massy, Fra).

O `pack` avançado fica completo com os segunda linha André da Cunha (Belenenses), Martim Bello (Cascais), Duarte Torgal (Direito), José Madeira (Grenoble, Fra) e Nicolas Fernandes (Macon, Fra), além dos terceira linha Clement Ribeiro (Rouen, Fra), David Wallis (Belenenses), João Granate (Direito), Nicolas Martins (Angoulême, Fra), Vasco Baptista (Benfica), Boaventura de Almeida (Pau, Fra), Diego Pinheiro Ruiz (Grenoble, Fra) e José Roque (CDUL).

Para formar o par de médios, foram chamados os formação Duarte Azevedo (Belenenses), Hugo Camacho (Bayonne, Fra) e Pedro Lucas (Técnico) e os abertura Hugo Aubry (Rouen, Fra) e José Rodrigues (Benfica).

Nas linhas atrasadas estão convocados os centros José Paiva dos Santos (Belenenses), Tomás Appleton (CDUL), Pedro Bettencourt (Oyonnax, Fra) e José Lima (Agronomia), os pontas José Maria Cortes (Agronomia), Lucas Martins (Blagnac, Fra) e Pierre Sayerse (Stade Montois, Fra), assim como os defesas Manuel Cardoso Pinto (Agronomia) e Simão Bento (Stade Montois, Fra).

A seleção portuguesa de râguebi recebe a Espanha no domingo, em encontro das meias-finais do REC24, com início previsto para as 15:00, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Portugal qualificou-se para as meias-finais em primeiro lugar do Grupo B, após perder na Bélgica (10-6) e vencer a Polónia (54-7), em casa, e a Roménia (49-24), em Bucareste.

Já a Espanha qualificou-se em segundo lugar do Grupo A, após vencer nos Países Baixos (20-18), a Alemanha (27-5), em casa, e perder na Geórgia (38-3).

As finais estão previstas para 17 de março, no Estádio Jean Bouin, em Paris.

O Rugby Europe Championship é o principal torneio europeu de seleções, com exceção do torneio das Seis Nações, que é uma competição privada.

O antigo torneio das `Seis Nações B`, disputado por oito seleções desde 2023, disputa-se anualmente e é considerado o Campeonato da Europa da modalidade.

Portugal venceu o torneio em 2004 e sagrou-se vice-campeão no ano passado, após perder a final, em Badajoz, frente à Geórgia (38-11), seleção que domina o historial da competição com 15 títulos em 21 edições.