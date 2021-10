Judoca português Anri Egutidze medalha de bronze nos -90 kg do Grand Slam de Paris

O judoca português Anri Egutidze conquistou hoje a medalha de bronze do Grand Slam de Paris em -90 kg, ao vencer no combate para o terceiro lugar o japonês Sanshiro Murao.Num dia em que venceu quase todos os seus combates, Egutidze apenas falhou na meia-final, quando perdeu para outro japonês, Kenta Nagasawa, que viria a conquistar a medalha de ouro.A outra judoca portuguesa que competiu hoje, Rochele Nunes, chegou igualmente às meias-finais, falhando o combate decisivo ao perder com a francesa Lea Fontaine, derrotada na final pela israelita Raz Hershko.No combate de atribuição do terceiro lugar, Rochele Nunes perdeu a medalha de bronze, ao ser derrotada pela igualmente francesa Coralie Hayme.

A etapa de Paris ficou marcada no sábado pela medalha de ouro conquistada por Bárbara Timo na categoria de -63 kg. (Foto: Christophe Petit Tesson - EPA)