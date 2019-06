Judoca Rochele Nunes falha bronze nos +78 kg e termina em quinto

Lusa Comentários 24 Jun, 2019, 17:05 / atualizado em 24 Jun, 2019, 17:06 | Outras Modalidades

A competir nos +78 kg, a judoca do Benfica teve no momento das decisões o seu pior combate de todos os que efetuou, acumulando três castigos, sensivelmente ao primeiro, segundo e terceiro minutos dos quatro regulamentares, e foi eliminada.

Rochele Nunes tinha sido hoje, no último dia de competição individual do judo, a única judoca portuguesa a entrar na luta pelas medalhas, após as eliminações de manhã de Patrícia Sampaio, Yahima Ramirez, Tiago Rodrigues e Jorge Fonseca.

A judoca acabou por alcançar três vitórias por `ippon`, que lhe deram a poule B, mas perdeu nas meias-finais com a bósnia Larisa Ceric, já no prolongamento, e na `consolação` pelo bronze frente a Chibisova, a quem tinha vencido duas vezes este ano.

O judo terminou assim a competição individual nestes Jogos, que coincidem com os Europeus, com a medalha de bronze de Telma Monteiro, alcançada no sábado nos -57 kg, com a qual somou a 13.ª medalha em 13 participações.

Em Minsk2019, Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.