Judo/Europeus. Bárbara Timo conquista medalha de bronze em -70 kg

Timo, vice-campeã mundial de -70 kg e 14.ª do mundo, conseguiu chegar ao ‘bronze’ no seu quarto combate nos campeonatos, diante de uma adversária menos cotada (115.ª), de apenas 19 anos, que foi uma das grandes surpresas, mas, já no 'golden score', teve uma ação que colocou em risco a portuguesa, sendo penalizada com 'hansokomake' (desclassificação).



A conquista da judoca do Benfica junta-se nestes Europeus à medalha de ouro de Telma Monteiro, em -57 kg, e à de bronze de João Crisóstomo, em -73 kg, em categorias disputadas na sexta-feira, no primeiro dia da competição.